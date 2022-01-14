Глава МИД Германии перед визитом в РФ посетит Украину

Глава МИД Германии Анналена Бербок перед визитом в Москву 18 января заедет в Киев и встретится 17 января с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой, сообщает﻿ "Политика страны".

Ключевые темы встречи, по словам спикера МИД Украины Олега Николаенко это дальнейшая консолидация поддержки Украины со стороны Германии на фоне агрессивных действий России, активизация мирного урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта, возобновление деятельности нормандского формата, противодействие угрозам в сфере энергетической безопасности, обсуждение шагов по укреплению двустороннего сотрудничества.

Отметим, что глава МИД Германии прибудет в Киев как раз в тот день, когда возвращается Пётр Порошенко. Прокуратура хочет отправить его в тюрьму по обвинению в госизмене, а сам экс-президент зовёт на уличные акции своих сторонников.