Глава МИД Германии перед визитом в РФ посетит Украину
Глава МИД Германии Анналена Бербок перед визитом в Москву 18 января заедет в Киев и встретится 17 января с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой, сообщает "Политика страны".
Ключевые темы встречи, по словам спикера МИД Украины Олега Николаенко это дальнейшая консолидация поддержки Украины со стороны Германии на фоне агрессивных действий России, активизация мирного урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта, возобновление деятельности нормандского формата, противодействие угрозам в сфере энергетической безопасности, обсуждение шагов по укреплению двустороннего сотрудничества.
Отметим, что глава МИД Германии прибудет в Киев как раз в тот день, когда возвращается Пётр Порошенко. Прокуратура хочет отправить его в тюрьму по обвинению в госизмене, а сам экс-президент зовёт на уличные акции своих сторонников.