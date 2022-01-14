YouTube тестирует функцию "умной" загрузки видео

У некоторых пользователей YouTube на смартфонах с операционной системой Android уже появилась новая функция — «Умные загрузки». Хотя она доступна далеко не всем, избранные смогут загружать видео в автоматическом режиме, сообщает 3Dnews.

В частности, функция позволяет пользователю автоматически загружать по 20 видео в неделю при подключении к сети Wi-Fi. Офлайн-контент отображается в подразделе «Загрузки» раздела «Библиотека».

Функция почти идентична той, что уже присутствует в YouTube Music, и будет полезна тем, кто использует тарифные планы с небольшим объёмом предоплаченного трафика или часто бывает в местностях, где интернет-соединение слишком неустойчивое или отсутствует полностью. За отбор видео, подлежащих загрузке, будет отвечать специальный алгоритм.

Пользователи, у которых остаётся слишком мало памяти, будут получать уведомления о дополнительных действиях, необходимых для продолжения работы «Умных загрузок». Функция работает на новейшей версии Android.

В YouTube решили ограничить число пользователей, имеющих возможность тестировать новую возможность. Она доступна только некоторым пользователям Premium-аккаунтов в Европе.

Для того чтобы проверить, доступна ли «Умная загрузка» на аккаунте пользователя, нужно зайти в приложение YouTube, нажать на иконку аватара, выбрать «Настройки» и «Попробуйте новые функции». Ещё один вариант — перейти в раздел «Библиотека» и нажать на баннер «Умные загрузки» в разделе «Загрузки».