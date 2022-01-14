Украина и Азербайджан подписали 6 двусторонних документов

Между президентами, главами министерств Украины и Азербайджана, государственными нефтяными компаниями в рамках официального визита главы Азербайджанской республики в Украину подписаны 6 двусторонних документов, сообщает Интерфакс-Украина.

Владимир Зеленский и Ильхам Алиев подписали совместную Декларацию президента Украины и президента Азербайджана.

Между Кабинетом министров Украины и правительством Азербайджанской республики подписано соглашение относительно сотрудничества в сфере безопасности пищевых продуктов. Соответствующий документ подписали главы совместной комиссии двух стран по вопросам экономического сотрудничества, вице-премьер-министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук и министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

Между министерствами экономики Украины и Азербайджана подписан Меморандум о взаимопонимании по вопросам экстренного взаимодействия в двусторонней торговле. Документ подписали вице-премьер-министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук и министр экономики Азербайджана Михаил Джаббаров.

Меморандум о взаимопонимании между министерствами относительно сотрудничества в аграрной сфере подписали министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко и министр экономики Азербайджанской республики Михаил Джаббаров. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере энергетики подписан между акционерным обществом "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в лице главы правления компании Юрия Витренко и государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) в лице министра экономики Азербайджанской республики Михаила Джаббарова.

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве относительно сотрудничества в сфере земельных отношений, управления землями государственной собственности и государственного земельного кадастра подписан между Государственной службой Украина по геодезии, картографии и кадастра и министерством экономики Азербайджана. Документ подписали исполняющим обязанности Государственной службы Украины по геодезии Сергеем Завадским и министром экономики Азербайджанской республики Михаилом Джаббаровым.