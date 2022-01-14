В МИД и Минкульте заподозрили РФ в хакерской атаке на правительственные сайты

В МИД Украины подозревают, что за кибератакой на украинские правительственные сайты, которая произошла в ночь с 13 на 14 января, стоит Россия.

Об этом сообщил в Twitter журналист BuzzFeed Кристофер Миллер со ссылкой на спикера МИД Украины Олега Николенко, цитирует "Страна"﻿.

"Выводы делать пока рано, но существует давняя история российских кибератак против Украины в прошлом" , – заявил Николенко в переписке с Миллером.

По результатам исследования Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информационной политики, первые данные дают основания полагать, что атака была совершена Россией, сообщает "24 канал"﻿.

"Украинские интернет-ресурсы с начала российской военной агрессии атакуются уже не в первый и даже не во второй раз. Некоторые кибератаки были настолько массовыми, что вошли в мировые учебники для киберспециалистов. Цель таких атак – дестабилизировать внутреннюю ситуацию в стране, а также посеять хаос и уныние в обществе" , – объяснили в Центре информационной безопасности.

Последнюю массовую атаку Центр фиксировал после использования ВСУ ударных БПЛА в зоне ООС на Донбассе – тогда хакеры пытались взломать страницы украинских медиа и общественных организаций.

"А вот такой массовой атаки на госорганы не было давно. Предполагаем, что нынешняя связана с недавним поражением России на переговорах относительно будущего сотрудничества Украины с НАТО. Хакерские действия на украинские госорганы также могут быть частью этой психологической атаки на украинцев" , – говорится в сообщении.

На российский след указывает и хронология распространения новости. Информация сначала появилась в соцсетях, далее первыми публикациями среди медиа были "сливные бачки". А дальше ее активно распространили уже российские издания. Между тем украинские СМИ подхватили новость примерно в 7 утра.

"Скрыть "российский след" должно было бы использование хакерами упоминаний о Волыни, ОУН – УПА, Галичине, Полисье и "других исторических землях". Очевидно, что это сделано умышленно, чтобы бросить тень за хакерскую атаку на Польшу: Россия и ее прокси давно работают над тем, чтобы поссорить 2 дружественных соседских страны" , – добавили в Центре информационной безопасности.

Однако версию о причастности к атакам Польши опровергает то, что польский текст писал не носитель языка. Это Центру стратегических коммуникаций подтвердили польские коллеги.