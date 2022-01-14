В Киеве сын чиновника из Минспорта избил прохожего

В Киеве сын чиновника из Министерства спорта швырнул "прогибом" человека на асфальт головой вниз, а после принялся его добивать, сообщает Telegram-канал "Київ оперативний".

"Примерно в 11:30 на Аболмасова, 6, житель дома сделал замечание собственнику припаркованного авто Toyota за неправильную парковку. Последний нанес удары кулаками и сделал бросок с прогибом просто за то, что его попросили соблюдать правила дорожного движения и уважать окружающих" , - говорится в сообщении. ﻿

Пострадавшего увезли в больницу скорой помощи.

Полиция приехала, но, через пару минут уехала, не оформив виновника. Из найденной информации в открытых источниках имя нападавшего - Стеценко Владислав, 1997 года рождения.

Судя по всему, это сын топ-чиновника министерства спорта, отмечает канал.