Порошенко и Медведчуку могут устроить перекрестный допрос – ГБР

В Государственном бюро расследований не исключают проведения перекрестного допроса депутатов Петра Порошенко и Виктора Медведчука, если в ходе следствия будет такая необходимость, сообщает Вести.

Об этом сказала на брифинге советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.

"Насколько мне известно, Уголовный процессуальный кодекс не исключает такой возможности, и, соответственно, если будет соответствующая база и будет потребность, то следователи предпримут соответствующие действия, соответствующий фактаж соберут и пригласят на перекрестный допрос двух упомянутых выше лиц" , – сказала Сапьян, отвечая на вопрос, возможен ли перекрестный допрос Порошенко и Медведчука.

В ГБР также надеются, что Порошенко самостоятельно прибудет в суд, "как он это ранее обещал".

Неявка в суд может грозить Порошенко более серьезными судебными санкциями, заявили в ГБР.