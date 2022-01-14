Сильный ветер и небольшие осадки: прогноз погоды на выходные

В Украине﻿ 15 и 16 января синоптики прогнозируют небольшие осадки в некоторых регионах. Температура воздуха днем составит максимум 2 градуса тепла, сообщает Сегодня.

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Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

В субботу, 15 января, удержится сильный ветер. В дальнейшем он будет ослабевать, однако 17-18 января снова усилится.

Погода в Украине 15 января

Также на выходных возможны небольшие осадки. 15 января – везде, кроме западных областей. 16 января – только в восточной части Украины.

Температура воздуха 15-16 января немного снизится, ночью до -1-5 градусов, днем до 2 мороза 2 тепла.

В Киеве 15 января ожидается сильный ветер, который в воскресенье, 16 января, ослабнет. Небольшие осадки будут местами лишь 15 января. Температура воздуха ночью составит -1-4 градуса, а днем будет около 1 градуса мороза и гололед на дорогах.

Диденко добавила, что ближайшее существенное похолодание ожидается 17-19 января.