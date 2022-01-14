Сильный ветер и небольшие осадки: прогноз погоды на выходные
В Украине 15 и 16 января синоптики прогнозируют небольшие осадки в некоторых регионах. Температура воздуха днем составит максимум 2 градуса тепла, сообщает Сегодня.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
В субботу, 15 января, удержится сильный ветер. В дальнейшем он будет ослабевать, однако 17-18 января снова усилится.
Также на выходных возможны небольшие осадки. 15 января – везде, кроме западных областей. 16 января – только в восточной части Украины.
Температура воздуха 15-16 января немного снизится, ночью до -1-5 градусов, днем до 2 мороза 2 тепла.
В Киеве 15 января ожидается сильный ветер, который в воскресенье, 16 января, ослабнет. Небольшие осадки будут местами лишь 15 января. Температура воздуха ночью составит -1-4 градуса, а днем будет около 1 градуса мороза и гололед на дорогах.
Диденко добавила, что ближайшее существенное похолодание ожидается 17-19 января.