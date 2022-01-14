В МИД Польши отреагировали на кибератаки против Украины
Появление на заблокированных вследствие кибератаки сайтах украинских государственных структур "заявлений" на польском языке является очередной попыткой ухудшить отношения между двумя странами. Об этом заявил в Твиттере пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина, сообщает Укринформ.
"Обнародование "заявлений" на польском языке мы воспринимаем как очередную попытку дестабилизации польско-украинских отношений", - написал Ясина, добавив хештег #StandwithUkraine ("Вместе с Украиной").
В другом посте пресс-секретарь внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в МИД с беспокойством восприняли информацию о кибератаке против сайтов государственных органов Украины, в частности, МИД.
"Мы решительно осуждаем любые действия, результатом которых является распространение дезинформации и препятствование деятельности государственных институций", - говорится в посте.
Как сообщалось, в ночь с 13 на 14 января хакеры массово атаковали украинские правительственные сайты, в частности, веб-ресурсы МОН, МИД, Минмолодежи и спорта, Минэнерго, Минагрополитики, Минветеранов, Минэкологии, ГСЧС и Госказначейства, а также портал "Дія". В частности, хакеры размещали на сайтах сообщения антиукраинской направленности на украинском, русском и польском языках.