В МИД Польши отреагировали на кибератаки против Украины

Появление на заблокированных вследствие кибератаки сайтах украинских государственных структур "заявлений" на польском языке является очередной попыткой ухудшить отношения между двумя странами.﻿ Об этом заявил в Твиттере пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина, сообщает Укринформ.

"Обнародование "заявлений" на польском языке мы воспринимаем как очередную попытку дестабилизации польско-украинских отношений" , - написал Ясина, добавив хештег #StandwithUkraine ("Вместе с Украиной").

В другом посте пресс-секретарь внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в МИД с беспокойством восприняли информацию о кибератаке против сайтов государственных органов Украины, в частности, МИД.

"Мы решительно осуждаем любые действия, результатом которых является распространение дезинформации и препятствование деятельности государственных институций" , - говорится в посте.

Как сообщалось, в ночь с 13 на 14 января хакеры массово атаковали украинские правительственные сайты, в частности, веб-ресурсы МОН, МИД, Минмолодежи и спорта, Минэнерго, Минагрополитики, Минветеранов, Минэкологии, ГСЧС и Госказначейства, а также портал "Дія". В частности, хакеры размещали на сайтах сообщения антиукраинской направленности на украинском, русском и польском языках.