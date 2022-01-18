Сколько часов можно пользоваться смартфоном, чтобы не навредить глазам

Сегодня мало кто представляет свою жизнь без смартфона. В нем, кажется, сосредоточено все: общение с близкими и коллегами, важная информация и любимые книги, деньги и работа. Однако такая привязанность к гаджету способна сильно навредить здоровью глаз, сообщает УНИАН.

Офтальмолог Сергей Хомяков советует каждому человеку, который имеет смартфон, установить на него специальный таймер.

Как установили окулисты, если не делать перерывы и отказываться регулярно повторять гимнастику для глаз, то острота зрения может очень быстро упасть.

"Заниматься с гаджетом нужно не более 20 минут. Далее важно делать длительный перерыв, во время которого будет полезным сделать гимнастику для глаз. Упражнения можно найти в интернете или попросить написать своего окулиста" , – говорит врач.

При этом медик уточнил, что за сутки безопасно для здоровья пользоваться смартфоном не более 6 часов. И ни в коем случае - подряд. Вместе с тем по словам Хомякова, экраны гаджетов последних моделей зачастую по качеству изображения не имеют принципиальных отличий от более старых телефонов.