iPhone 14 получит рекордный объем памяти

Поток инсайдов о следующих Айфонах не иссякает. Мы уже знаем, что премиальные модели iPhone 14 станут еще дороже, а "челку" заменит овальный вырез в форме пилюли. Само собой, обновится и железо, сообщает УНИАН.

Свою лепту в общий поток слухов внесли китайские СМИ со ссылкой на источники в цепочке поставок. Те уверяют, что Apple намерена расширить объем встроенной памяти новых iPhone до 2 ТБ. Сейчас на рынке нет ни одного смартфона с таким большим накопителем.

Компания якобы заказала QLC-память – это оптимизированная по емкости технология NAND, которая используется в потребительских SSD для ПК и ноутбуков. Этот стандарт памяти считается менее надежным по части ресурса ячеек, чем TLC, но обходится дешевле. Стоимость одного терабайта получается примерно на уровне HDD-дисков.

Если вспомнить прошлогоднюю линейку смартфонов Apple, то купертиновцы полностью отказалась от минимального объема хранилища на 64 ГБ в младших iPhone 13 и 13 mini, а для iPhone 13 Pro и Pro Max добавила варианты на 1 ТБ. До этого в "прошках" было максимум 512 ГБ.

Напомним, презентация модельного ряда iPhone 14 состоится в сентябре. А уже в марте или апреле состоится премьера нового бюджетного смартфона от Apple. Внешне он будет точной копией вышедшего в 2020 году iPhone SE, т.е. напоминать "восьмерку". Единственным важным отличием новинки от текущей модели станет использование нового чипсета с поддержкой 5G.