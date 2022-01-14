Украина имеет в наличии около 12,3 млн доз COVID-вакцин

В Украине есть в наличии около 12,3 млн доз вакцин против COVID-19. Об этом, со ссылкой на комментарий Минздрава, сообщает Интерфакс-Украина.

По состоянию на 12 декабря 2021 года на национальном, региональных и местных складах имелись вакцины CoronaVac – более 990 тыс. доз, Pfizer– более 9,1 млн доз, AstraZeneca - 102 тыс. доз, Moderna– 2,2 млн доз.

Как сообщалось, Украина на 2022 год подписала контракты на поставку 25 млн доз вакцин Pfizer и 6,5 млн CoronaVac. Еще около 10 млн доз должны поступить в качестве помощи в рамках глобального механизма COVAX.