НАТО подпишет с Украиной соглашение об усилении киберсотрудничества

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил кибератаку на сайты украинских госорганов и заявил, что Альянс в ближайшее время подпишет с Украиной соглашение об усилении киберсотрудничества, сообщает Новое время.

Столтенберг отметил, что НАТО уже много лет тесно сотрудничает с Украиной, помогая ей усилить киберзащиту, киберэксперты Альянса обмениваются с украинскими коллегами данными о вредоносной деятельности хакеров, а эксперты союзников НАТО сотрудничают с украинскими властями на местах. Он заверил, что НАТО продолжит «решительную политическую и практическую поддержку Украины».

"В ближайшие дни НАТО и Украина подпишут соглашение об усилении киберсотрудничества, включая доступ Украины к платформе НАТО по обмену информацией о вредоносных программах" , — сказал генсек НАТО.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС мобилизует все ресурсы, чтобы помочь Украине справиться с кибератакой.

В Германии также сообщили, что готовы поддержать Украину после хакерской атаки.

В ночь на 14 января в Украине произошла масштабная хакерская атака на сайты госструктур: не работали сайты МИД Украины, МВД, ГСЧС, ряд других ведомств, а также портал Дія. По данным Госспецсвязи, пострадали около 70 сайтов госорганов регионального и общенационального уровня.

Хакеры оставили одинаковое послание на украинском, польском и русском языках. В сообщении утверждалось, что все личные данные украинцев загружены в общую сеть, а информация на компьютере уничтожается и не подлежит восстановлению. В СБУ это опровергли и заверили, что утечки персональных данных из-за кибератаки не произошло.

В конце декабря газета The New York Times сообщала, что Россия может готовить кибератаки, направленные на украинскую энергосеть и украинские госорганы. Ее прогнозировали после православного Рождества — в конце первой недели января.