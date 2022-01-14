В Буковеле постояльцы устроили стрельбу в отеле: полиция их не задержала

Посетители одного из отелей горнолыжного курорта Буковель в Карпатах устроили беспорядочную стрельбу в пьяном виде на улице под окнами номеров, после чего туристы вызвали полицию, но правоохранители в итоге не стали задерживать стрелков - просто изъяли пистолет и уехали, хотя хулиганы при них угрожали отдыхающим расправой, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Инцидент произошел в ночь на 14 января в отеле Home Hotel, который расположен в центре Буковеля (с. Поляница), в 2 минутах ходьбы от горнолыжного подъемника.

Вечером под окнами номера было слышно два-три десятка выстрелов.

"На улице два тела с пистолетом пытаются его перезарядить... кажется, что один из двух вот-вот или застрелится, или застрелит второго... На нормальные замечания огрызались и угрожали, как говорится, "физической расправой"" , - написал главред издания "Infocar" Павел Кашчук в своем Facebook.

Возмущенные люди вызвали полицию, к приезду которых стрелки ушли в свой номер. Правоохранители общались с ними через приоткрытую дверь. Тем временем свидетели происшествия дали показания в письменном виде.

"Поскольку моему другу показалось, что вопрос пытаются "уладить" по-тихому, он подошел к копам и опасным соседям и заявил, что не даст этот вопрос замять и будет писать заявление" , - рассказывает Кашчук.

После этого конфликт стал накаляться, и дебоширы, к которым присоединилась еще одна женщина, прямо в присутствии полиции "сорвались с цепи": "понеслись прямые угрозы, нападения и т.д. в том числе и в сторону полицейских".

Конфликт в отеле Буковеля из-за пьяной стрельбы (фото: facebook.com/pasha.k.kashchuk)

"Как вы думаете какая реакция полицейских? Обвиняют моего друга, который конечно тоже на эмоциях уже, в создании конфликта. Один из стрелков представляется полковником в отставке Славой, продолжает угрожать расправой. Копы изымают пистолет и уезжают, никого не задержав. Советуют снова звонить "если что не так"" , - пишет журналист.

Почему правоохранители так отреагировали, мужчина не понимает, так как в тот момент ситуация была весьма конфликтная, и после отъезда полиции угрозы продолжались.

Инцидент в отеле с пьяной стрельбой и общение с угрозами в присутствие полицейских туристы сняли на видео.

"Вот мне интересно, если одно из этих тел в угаре сейчас достанет из сумки второй пистолет и кого-то убьет (это реально соседние номера в отеле), какая ответственность ждет полицейских, которые ретировались? И ждет ли вообще? Как в таких ситуациях действовать гражданам? Собирать вещи и убегать подальше?" - недоумевает Кашчук.