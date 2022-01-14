В Буковеле постояльцы устроили стрельбу в отеле: полиция их не задержала

В Буковеле постояльцы устроили стрельбу в отеле: полиция их не задержала

Посетители одного из отелей горнолыжного курорта Буковель в Карпатах устроили беспорядочную стрельбу в пьяном виде на улице под окнами номеров, после чего туристы вызвали полицию, но правоохранители в итоге не стали задерживать стрелков - просто изъяли пистолет и уехали, хотя хулиганы при них угрожали отдыхающим расправой, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Инцидент произошел в ночь на 14 января в отеле Home Hotel, который расположен в центре Буковеля (с. Поляница), в 2 минутах ходьбы от горнолыжного подъемника.

Вечером под окнами номера было слышно два-три десятка выстрелов.

"На улице два тела с пистолетом пытаются его перезарядить... кажется, что один из двух вот-вот или застрелится, или застрелит второго... На нормальные замечания огрызались и угрожали, как говорится, "физической расправой"", - написал главред издания "Infocar" Павел Кашчук в своем Facebook.
В Буковеле неадекваты устроили стрельбу у отеля и угрожали туристам: &quot;копы&quot; их не задержали

Возмущенные люди вызвали полицию, к приезду которых стрелки ушли в свой номер. Правоохранители общались с ними через приоткрытую дверь. Тем временем свидетели происшествия дали показания в письменном виде.

"Поскольку моему другу показалось, что вопрос пытаются "уладить" по-тихому, он подошел к копам и опасным соседям и заявил, что не даст этот вопрос замять и будет писать заявление", - рассказывает Кашчук.

После этого конфликт стал накаляться, и дебоширы, к которым присоединилась еще одна женщина, прямо в присутствии полиции "сорвались с цепи": "понеслись прямые угрозы, нападения и т.д. в том числе и в сторону полицейских".

В Буковеле неадекваты устроили стрельбу у отеля и угрожали туристам: &quot;копы&quot; их не задержали
Конфликт в отеле Буковеля из-за пьяной стрельбы (фото: facebook.com/pasha.k.kashchuk)

"Как вы думаете какая реакция полицейских? Обвиняют моего друга, который конечно тоже на эмоциях уже, в создании конфликта. Один из стрелков представляется полковником в отставке Славой, продолжает угрожать расправой. Копы изымают пистолет и уезжают, никого не задержав. Советуют снова звонить "если что не так"", - пишет журналист.

Почему правоохранители так отреагировали, мужчина не понимает, так как в тот момент ситуация была весьма конфликтная, и после отъезда полиции угрозы продолжались.

Инцидент в отеле с пьяной стрельбой и общение с угрозами в присутствие полицейских туристы сняли на видео.

"Вот мне интересно, если одно из этих тел в угаре сейчас достанет из сумки второй пистолет и кого-то убьет (это реально соседние номера в отеле), какая ответственность ждет полицейских, которые ретировались? И ждет ли вообще? Как в таких ситуациях действовать гражданам? Собирать вещи и убегать подальше?" - недоумевает Кашчук.

Он также высказал надежду, что начальство полиции даст оценку действиям своих подчиненных, которые, по мнению журналиста, должны были задержать "явно опасных для общества персонажей как минимум до возврата их в трезвое состояние", чтобы никто не пострадал.

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