В Буковеле постояльцы устроили стрельбу в отеле: полиция их не задержала
Посетители одного из отелей горнолыжного курорта Буковель в Карпатах устроили беспорядочную стрельбу в пьяном виде на улице под окнами номеров, после чего туристы вызвали полицию, но правоохранители в итоге не стали задерживать стрелков - просто изъяли пистолет и уехали, хотя хулиганы при них угрожали отдыхающим расправой, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.
Инцидент произошел в ночь на 14 января в отеле Home Hotel, который расположен в центре Буковеля (с. Поляница), в 2 минутах ходьбы от горнолыжного подъемника.
Вечером под окнами номера было слышно два-три десятка выстрелов.
"На улице два тела с пистолетом пытаются его перезарядить... кажется, что один из двух вот-вот или застрелится, или застрелит второго... На нормальные замечания огрызались и угрожали, как говорится, "физической расправой"", - написал главред издания "Infocar" Павел Кашчук в своем Facebook.
Возмущенные люди вызвали полицию, к приезду которых стрелки ушли в свой номер. Правоохранители общались с ними через приоткрытую дверь. Тем временем свидетели происшествия дали показания в письменном виде.
"Поскольку моему другу показалось, что вопрос пытаются "уладить" по-тихому, он подошел к копам и опасным соседям и заявил, что не даст этот вопрос замять и будет писать заявление", - рассказывает Кашчук.
После этого конфликт стал накаляться, и дебоширы, к которым присоединилась еще одна женщина, прямо в присутствии полиции "сорвались с цепи": "понеслись прямые угрозы, нападения и т.д. в том числе и в сторону полицейских".
"Как вы думаете какая реакция полицейских? Обвиняют моего друга, который конечно тоже на эмоциях уже, в создании конфликта. Один из стрелков представляется полковником в отставке Славой, продолжает угрожать расправой. Копы изымают пистолет и уезжают, никого не задержав. Советуют снова звонить "если что не так"", - пишет журналист.
Почему правоохранители так отреагировали, мужчина не понимает, так как в тот момент ситуация была весьма конфликтная, и после отъезда полиции угрозы продолжались.
Инцидент в отеле с пьяной стрельбой и общение с угрозами в присутствие полицейских туристы сняли на видео.
"Вот мне интересно, если одно из этих тел в угаре сейчас достанет из сумки второй пистолет и кого-то убьет (это реально соседние номера в отеле), какая ответственность ждет полицейских, которые ретировались? И ждет ли вообще? Как в таких ситуациях действовать гражданам? Собирать вещи и убегать подальше?" - недоумевает Кашчук.
Он также высказал надежду, что начальство полиции даст оценку действиям своих подчиненных, которые, по мнению журналиста, должны были задержать "
явно опасных для общества персонажей как минимум до возврата их в трезвое состояние", чтобы никто не пострадал.