Киевлянам возвращают деньги за некачественную "коммуналку"

В 2021 году исполнители услуг ЖКХ перечислили киевлянам за некачественно оказанные услуги 47,3 млн. грн, сообщает УНИАН.

В частности, перерасчет был выполнен компаниями, осуществляющими обслуживание домов и придомовых территорий в части уборки мест общего использования и уборки дворов, а также технического обслуживания лифтов.

Всего было проведено более 2 тыс. плановых контрольных мероприятий и 618 внеплановых по обращениям граждан.

Относительно ненадлежащим образом предоставленных услуг по предоставлению централизованного отопления и горячего водоснабжения и по результатам контрольных мероприятий исполнителями услуг проведены перерасчеты на общую сумму 1 млн 374 тыс. грн.