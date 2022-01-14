Киевлянам возвращают деньги за некачественную "коммуналку"
В 2021 году исполнители услуг ЖКХ перечислили киевлянам за некачественно оказанные услуги 47,3 млн. грн, сообщает УНИАН.
В частности, перерасчет был выполнен компаниями, осуществляющими обслуживание домов и придомовых территорий в части уборки мест общего использования и уборки дворов, а также технического обслуживания лифтов.
Всего было проведено более 2 тыс. плановых контрольных мероприятий и 618 внеплановых по обращениям граждан.
Относительно ненадлежащим образом предоставленных услуг по предоставлению централизованного отопления и горячего водоснабжения и по результатам контрольных мероприятий исполнителями услуг проведены перерасчеты на общую сумму 1 млн 374 тыс. грн.
"Однако в вопросе перерасчета за услугу отопления необходимо учитывать все технические факторы, в частности, состояние жилья и отсутствие вмешательства в домовую систему теплоснабжения со стороны жильцов. Поскольку часто коммунальные и другие службы фиксируют случаи увеличения отапливаемой площади квартиры, выноса систем отопления на балконы и т.д. Это разбалансирует систему дома и приводит к тому, что в одних помещениях тепла недостаточно, а в других – с избытком", - отметили в КГГА.