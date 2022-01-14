В ОП заявили, что Порошенко своими интервью вредит репутации Украины

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что лидер Евросолидарности Петр Порошенко использует «тактику скандальной защиты», сообщает Новое время.

Об этом он сказал в комментарии по поводу высказываний пятого президента касательно открытого против него дела о «госизмене» и возможного задержания после возвращения в Украину.

По словам Подоляка, заявления Порошенко, которые он делает в интервью иностранным журналистам, несут для Украины «репутационную опасность», чем может воспользоваться российская пропаганда.

"Есть только две институциональные основы для признания какого-либо человека виновным или невиновным в уголовном порядке — это действующее законодательство и цивилизованный судебный процесс. Персональный статус экс-президента, возможность мобилизовать для своей поддержки собственные телеканалы или дорогостоящих лоббистов, использование своих партийцев как живого щита — все это точно не является институциональными основами" , — отметил советник главы ОПУ.

Подоляк утверждает, что, несмотря на то, что в отношении Порошенко не было избрано никакой меры пресечения, его отъезд из страны был «побегом» и проявлением неуважения к украинскому обществу и его «демократическим интересам».

"Но разве репутация страны имеет какое-либо значение для огромного эго господина Порошенко? Риторический вопрос…" , — резюмировал Подоляк.

На данное время Порошенко находится в дипломатическом турне за границей. Он намерен вернуться в Украину 17 января в 9:00 рейсом из Варшавы.