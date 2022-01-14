Зеленский предложил Байдену провести трехстороннюю встречу с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский предложил американскому коллеге Джо Байдену провести саммит с участием президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает Новое время.
Во время общения с американским дипломатом, директором Евразийского центра Atlantic Council Джоном Хербстом Ермак сказал, что Зеленский не исключает проведение таких переговоров в формате видеоконференции.
"Мы думаем, это может сработать… Мы ожидаем реакции российской стороны, но наши американские партнеры восприняли наше предложение с определенным интересом", — заявил глава ОП.