Зеленский предложил Байдену провести трехстороннюю встречу с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский предложил американскому коллеге Джо Байдену провести саммит с участием президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает Новое время.

Во время общения с американским дипломатом, директором Евразийского центра Atlantic Council Джоном Хербстом Ермак сказал, что Зеленский не исключает проведение таких переговоров в формате видеоконференции.