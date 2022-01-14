Гороскоп на 15 января 2022
Гороскоп на 15 января 2022 года, а это тринадцатые лунные сутки, советует всем знакам Зодиака быть внимательнее с информацией, которая к ним поступает. Вероятны новые знакомства и возвращение старых проблем, сообщает УНИАН.
Сегодня нужно:
- быть активным: можно путешествовать, заниматься спортом и пр.;
- контролировать всё, что говоришь;
- укреплять свое здоровье;
- заканчивать мелкие дела;
- общаться;
- отдыхать.
Сегодня нельзя:
- сдерживать свои эмоциональные порывы;
- ограничивать свои потребности;
- ссориться;
- начинать новые и важные проекты.
Луна растет в знаке Близнецы: в этот период человека тянет больше общаться – в то же время может появиться тревога из-за якобы нерациональной траты времени. Можно смело заниматься финансовыми вопросами.
Гороскоп на 15 января 2022: Овен
Лучше всего Овну сегодня будет даваться умственная работа: можно смело строить планы, принимать решения и распутывать любые головоломки.
Гороскоп на 15 января 2022: Телец
На Тельца может напасть "денежный страх": когда и выгодный проект имеется – и любого риска боишься. При таком настрое лучше заняться аудитом или составлением бюджета, а покупки и инвестиции отложить на потом.
Гороскоп на 15 января 2022: Близнецы
Близнецов потянет на трудовые подвиги. Тут главное – не переусердствовать: переутомляться сегодня опасно для здоровья. Зато деловая репутация укрепится.
Гороскоп на 15 января 2022: Рак
Рак сумеет продемонстрировать во всей красе свои аналитические данные. Это поможет ему в работе и укрепит его позиции эксперта даже в тех вопросах, где он сам себя таковым не считал.
Гороскоп на 15 января 2022: Лев
Ничем важным сегодня заниматься не стоит – слишком велик риск ошибок и неверных решений. Приятная рутина – вот лучшее времяпрепровождение.
Гороскоп на 15 января 2022: Дева
Самоуверенность и упрямство способны довести Деву до беды. Не стоит быть таким закостенелым индивидуалистом – лучше прислушаться к мнению со стороны.
Гороскоп на 15 января 2022: Весы
Если вы с кем-то в ссоре – то именно сейчас наилучшее время, чтобы во всем разобраться. Даже если не удастся расставить над "i" все точки – проблема как минимум сдвинется с мертвой точки.
Гороскоп на 15 января 2022: Скорпион
Плохое время для деловых переговоров, а особенно – презентаций своих проектов. Сегодня вообще стоит побольше молчать. А лучше всего будет удаваться работа в одиночку.
Гороскоп на 15 января 2022: Стрелец
Настало время принимать важное решение. Только не забудьте перед этим тщательно взвесить все "за", "плюсы", "против", подводные камни и иные "минусы".
Гороскоп на 15 января 2022: Козерог
Сегодня Козерога будет раздражать любой беспорядок. Поэтому взяться за генеральную уборку и разобрать всё по полочкам стоит с самого утра – тогда вечер можно будет посвятить отдыху.
Гороскоп на 15 января 2022: Водолей
Именно Водолею смелость и решительность в субботу принесут больше всего выгоды, помогут добиться успеха. Впрочем, скромно отсидеться в уголке у них попросту не выйдет.
Гороскоп на 15 января 2022: Рыбы
Не стоит откладывать работу на потом: на подходе важный и прибыльный проект, встретить который нужно без "хвостов". И откажитесь от жирной пищи сегодня.