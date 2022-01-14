Гороскоп на 15 января 2022 года, а это тринадцатые лунные сутки, советует всем знакам Зодиака быть внимательнее с информацией, которая к ним поступает. Вероятны новые знакомства и возвращение старых проблем, сообщает УНИАН.

Сегодня нужно:

быть активным: можно путешествовать, заниматься спортом и пр.;

контролировать всё, что говоришь;

укреплять свое здоровье;

заканчивать мелкие дела;

общаться;

отдыхать.

Сегодня нельзя:

сдерживать свои эмоциональные порывы;

ограничивать свои потребности;

ссориться;

начинать новые и важные проекты.

Луна растет в знаке Близнецы: в этот период человека тянет больше общаться – в то же время может появиться тревога из-за якобы нерациональной траты времени. Можно смело заниматься финансовыми вопросами.

Гороскоп на 15 января 2022: Овен

Лучше всего Овну сегодня будет даваться умственная работа: можно смело строить планы, принимать решения и распутывать любые головоломки.

Гороскоп на 15 января 2022: Телец

На Тельца может напасть "денежный страх": когда и выгодный проект имеется – и любого риска боишься. При таком настрое лучше заняться аудитом или составлением бюджета, а покупки и инвестиции отложить на потом.

Гороскоп на 15 января 2022: Близнецы

Близнецов потянет на трудовые подвиги. Тут главное – не переусердствовать: переутомляться сегодня опасно для здоровья. Зато деловая репутация укрепится.

Гороскоп на 15 января 2022: Рак

Рак сумеет продемонстрировать во всей красе свои аналитические данные. Это поможет ему в работе и укрепит его позиции эксперта даже в тех вопросах, где он сам себя таковым не считал.

Гороскоп на 15 января 2022: Лев

Ничем важным сегодня заниматься не стоит – слишком велик риск ошибок и неверных решений. Приятная рутина – вот лучшее времяпрепровождение.

Гороскоп на 15 января 2022: Дева

Самоуверенность и упрямство способны довести Деву до беды. Не стоит быть таким закостенелым индивидуалистом – лучше прислушаться к мнению со стороны.

Гороскоп на 15 января 2022: Весы

Если вы с кем-то в ссоре – то именно сейчас наилучшее время, чтобы во всем разобраться. Даже если не удастся расставить над "i" все точки – проблема как минимум сдвинется с мертвой точки.

Гороскоп на 15 января 2022: Скорпион

Плохое время для деловых переговоров, а особенно – презентаций своих проектов. Сегодня вообще стоит побольше молчать. А лучше всего будет удаваться работа в одиночку.

Гороскоп на 15 января 2022: Стрелец

Настало время принимать важное решение. Только не забудьте перед этим тщательно взвесить все "за", "плюсы", "против", подводные камни и иные "минусы".

Гороскоп на 15 января 2022: Козерог

Сегодня Козерога будет раздражать любой беспорядок. Поэтому взяться за генеральную уборку и разобрать всё по полочкам стоит с самого утра – тогда вечер можно будет посвятить отдыху.

Гороскоп на 15 января 2022: Водолей

Именно Водолею смелость и решительность в субботу принесут больше всего выгоды, помогут добиться успеха. Впрочем, скромно отсидеться в уголке у них попросту не выйдет.

Гороскоп на 15 января 2022: Рыбы

Не стоит откладывать работу на потом: на подходе важный и прибыльный проект, встретить который нужно без "хвостов". И откажитесь от жирной пищи сегодня.