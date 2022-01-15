Xiaomi и Redmi обновились до новейшей MIUI 13: список моделей
В конце 2021 года Xiaomi представила свою новую фирменную оболочку – MIUI 13. Она дебютировала на одной сцене вместе с флагманской линейкой Xiaomi 12, сообщает УНИАН.
Теперь же компания начала "выкатывать" долгожданное обновление для уже вышедших устройств. Прямо сейчас это три десятка девайсов, в которых есть как смартфоны, так и планшеты:
- Xiaomi 12 Pro;
- Xiaomi 12;
- Xiaomi 12X;
- Xiaomi Civi;
- Xiaomi MIX 4;
- Redmi K40 Game Plus;
- Redmi Note 10 Pro;
- Xiaomi 11 Ultra;
- Xiaomi 11 Pro;
- Xiaomi 11;
- Xiaomi 11 Youth Edition;
- Xiaomi 10S;
- Redmi K40 Pro;
- Redmi K40;
- Redmi K30S Extreme Commemorative Edition;
- Redmi K30 Extreme Commemorative Edition;
- Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition;
- Xiaomi 10;
- Xiaomi 10 Pro;
- Redmi K30 Pro;
- Redmi Note11 5G;
- Redmi Note 9 4G;
- Redmi Note 9;
- Redmi 10X Pro;
- Redmi 10X;
- Xiaomi CC9 Pro;
- Xiaomi Tablet 5;
- Xiaomi Tablet 5 Pro;
- Xiaomi Tablet 5 Pro 5G.
Пока бета-версия MIUI 13 будет доступна только для пользователей из Китая. Но по опыту прошлых лет можно предположить, что глобальный апдейт случится в самое ближайшее время.
Во вторую партию смартфонов войдут: Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11 Pro+, Redmi K30 5G, Redmi K30i 5G, Redmi K30, Xiaomi 10 Youth Edition, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 10 и другие модели. Конкретной даты начала распространения апдейта для них компания не назвала.
Напомним, MIUI 13, помимо косметических улучшений, принесла улучшения безопасности, конфиденциальности и повышенное быстродействие. В целом, свежая версия работает примерно на 52% эффективнее, чем ее предшественник в лице MIUI 12.5.