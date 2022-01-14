В РГК Фирташа заявили о хакерской атаке на облгазы

В ночь на 14 января хакеры провели массовую атаку на сайты украинских госорганов. Позже в пятницу об атаке на внешние сервисы заявили в РКГ, сообщает Новое время.

В Региональной газовой компании, близкой к олигарху Дмитрию Фирташу, заявили об хакерской атаке на компанию.

"Напали не только на госорганы. На наши внешние сервисы тоже напали. Уже час идёт внешняя атака" , — написал в Facebook CEO компании Олег Никоноров.

Также он поблагодарил хакеров за «признание важности сервиса 104.ua» и предложил им сходить «н***й».

Входящие в группу РГК облгазы контролируют более 70% распределения газа в Украине.

Как сообщалось, от массированной хакерской атаки на украинские госресурсы, которая произошла ночью 14 января, пострадало около 70 сайтов. В Госспецсвязи назвали это крупнейшей атакой за последние четыре года.