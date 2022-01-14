Регулирование цен на газ: в ассоциации газовых трейдеров сделали заявление
Президент Ассоциации "Газовые трейдеры Украины" Андрей Мизовец заявляет, что государство должно оказывать прямую поддержку потребителям газа вместо ручного регулирования газового рынка, сообщает Обозреватель.
Об этом он заявил в ходе ток-шоу Energy Freedom организованном Energy Club.
"Если у нас не справляются наши производители социально значимых продуктов с нагрузкой, хотя тут тоже есть манипуляции и лукавство, то, наверное, надо помогать в первую очередь им, а не рубить ту ветку, на которой держится наша газодобывающая отрасль", – сказал Мизовец.
Он добавил, что сейчас НАК "Нафтогаз Украины" продает газ населению по цене, которая не покрывает выплату ренты, из-за чего компания теряет средства, которые могли бы быть инвестированы в добычу газа.
Также Мизовец подчеркнул, что из-за размытых формулировок в постановлениях Кабинета Министров их можно трактовать по-разному, и ряд компаний, которые будут получать газ по льготной цене, смогут злоупотреблять этим и использовать газ не по целевому назначению.
"Это решение нам ничего не даст, ничего кроме серого поля, в котором можно трактовать законодательство и так, и так. Это очередное популистическое решение, которое не имеет ничего общего с рыночным подходом и к сожалению государственное регулирование все больше проникает на те куски рынка газа, которые ещё остались", – подытожил Мизовец.
Напомним, 30 декабря Кабинет Министров обязал частные газодобывающие компании продавать до 20% своего газа по льготной цене производителям хлебопродуктов, молочной продукции и агрохолдингам. В перечень компаний, которые имеют право на льготный газ вошло 7 тыс. компаний.
В свою очередь Ассоциаций газодобывающих компаний Украины заявила, что такие решения правительства приведут к снижению добычи газа на 1 млрд куб. м, а европейские трейдеры отреагировали на инициативу правительства реэкспортом газа обратно в Европу.