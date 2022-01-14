Молдова вводит новые правила въезда: что изменится

С понедельника, 17 января Молдова меняет правила въезда в страну, сообщает УНИАН.

В частности, въезжать смогут все граждане, независимо от уровня распространения COVID-19 в их странах, однако на границе им придется предъявить один из 4 документов, подтверждающих отсутствие вируса.

В список документов вошли:

сертификат (бумажный или электронный) о полном курсе вакцинации против COVID-19 (действителен спустя 14 дней),

медицинское заключение, подтверждающее, что за последние полгода человек переболел COVID-19,

тест, подтверждающий наличие антител (действителен три месяца с момента сдачи),

экспресс-тест или ПЦР-тест, сделанный за 48 и соответственно 72 часа до въезда в страну.

Людям, которые не представят нужный документ, придется провести на карантине 14 дней. На 7 день карантин можно будет прервать, если ПЦР-тест или экспресс-тест покажет отрицательный результат.

От карантина освобождаются:

дети до 12 лет, у которых нет симптомов,

учащиеся до 18 лет, приехавшие на учебу,

граждане, приехавшие на лечение,

транзитные пассажиры, которые должны будут покинуть Молдову в течение 24 часов.

До 17 января при въезде в Молдову все еще будут действовать правила, согласно которым пассажиры из стран "красной зоны", независимо от наличия вакцинации, должны предъявлять результаты ПЦР-теста.