Ученые создают самую большую 3D-карту космоса

Пока астрономы заполнили 10% космического атласа, но они планируют нанести еще более 30 млн галактик на карту в течение пяти лет, сообщает Сегодня.

Прибор финансируется Министерством энергетики США и установлен на телескопе Николаса Мэйолла в Национальной обсерватории Китт-Пик в штате Аризона.

В конечном итоге карта покроет около 14 тысяч квадратных градусов, примерно одну треть неба. В результате анализа данных астрофизики смогут исследовать, как расширяется Вселенная.

Прибор DESI состоит из нескольких аппаратов, установленных внутри 14-этажного купола телескопа.

Круглая фокальная плоскость расположена вверху и состоит из 10 клиновидных лепестков, в каждом из которых находится 500 крошечных роботов.

Это позволяет прибору делать галактическую картографию и собирать точные данные о 5 тысячах галактик одновременно.

Наибольшая карта космоса будет создана за пять лет, фото Pixabay

С данными, которые Гай и его команда уже имеют под рукой, они могут видеть сложные структуры галактик на расстоянии более 10 млрд световых лет.

Это означает, что они улавливают свет, испускаемый тогда, когда Вселенная была менее половины нынешнего возраста.