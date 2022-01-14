Жена известного украинского футболиста погибла в ДТП

В смертельном ДТП на трассе Киев – Одесса погибла жена известного футболиста Олега Данченко Виктория Данченко.

ДТП произошло на подъезде к Одессе. Водитель Mercedes'а врезался в серебристую KIA, после чего еще ударил эвакуатор, отчего последний влетел в фуру. Но и на этом ДТП не закончилось: после серии столкновений Мерседес отбросило в отбойник.

Без жертв не обошлось – погибла девушка в Mercedes'е. Ее тело спасатели вытаскивали из автомобиля с помощью специнструментов.