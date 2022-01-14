СБУ расследует причастность РФ к кибератаке на сайты госорганов

Служба безопасности Украины вместе с Госспецсвязью и Киберполицией продолжает расследовать кибератаку на сайты органов государственной власти, произошедшую в ночь с 13 на 14 января 2022 года, сообщает Интерфакс-Украина.

"Пока можно говорить, что есть отдельные признаки причастности к инциденту хакерских групп, связанных со спецслужбами РФ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте спецслужбы в пятницу.

В СБУ отметили, что всего было атаковано более 70 государственных веб-сайтов, 10 из которых подверглись несанкционированному вмешательству. Контент сайтов при этом изменен не был, а утечки персональных данных не произошло. После атаки работа большинства веб-ресурсов была возобновлена.

"Также по инициативе СБУ был отключен ряд критических государственных ресурсов, в т.ч. портал государственных услуг "Дия", до локализации технической проблемы и с целью недопущения распространения атаки. Мобильное приложение "Дия" работало и работает в штатном режиме. Вместе с тем, сообщение об эксплуатации хакерами конкретной уязвимости системы управления контентом, которое в течение дня появлялось в медиа, было только одной из обрабатываемых версий", - говорится в сообщении.

Все детали происшествия документируются в рамках ранее открытого уголовного производства СБУ.