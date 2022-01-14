В Польше произошла масштабная утечка ценных военных данных

В пятницу, 14 января, польские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили о большой утечке данных о материально-техническом обеспечении армии Польши. Министерство обороны заявляет, что данные и так можно найти в открытом доступе, сообщает Zaxid.net.

В сеть попали около 1,8 млн записей из ресурсной базы польской армии. По мнению экспертов, утечка этих данных очень ценна для иностранных спецслужб. В сеть выложили все о базе ресурсов польской армии: от ноутбуков, белья и одеял до истребителей и ракет. Это, например, закупка израильских противотанковых ракет Spike, германских танков Leopard или американских истребителей F-16. Значительная часть данных касается оборудования бывшего СССР.

Источник издания сообщил, что на текущий момент базу данных загрузили пользователи из более чем десятка стран, включая Россию и Китай.

«Обнародованные военные данные составляют 1 757 390 записей. Чтобы продемонстрировать масштабы утечки, достаточно сказать, что количество огнестрельного оружия калибра до 30 мм, его частей и инструментов составляет 2800 предметов. Из более чем 1,7 млн обнародованных записей следует детальное состояние владения всей польской армией, а также недостаток ее оборудования. Из переписи можно определить, к примеру, какая техника не работает или чего не хватает польской армии», – пишет издание Onet со ссылкой на польских военных.

Вероятным источником утечки издания называет Инспекцию поддержки вооруженных сил в Быдгоще, которая занимается закупками для армии.

На сообщение СМИ отреагировали в Министерстве обороны Польши. В оборонном ведомстве заявили, что эта информация и так была общедоступна. В сети также разместили публичные данные из реестра, которые ведет Инспекция поддержки Вооруженных Сил.

«Их можно получить на основе открытых и опубликованных процедур государственных закупок», – говорится в официальном заявлении польского Минобороны.

В министерстве подчеркивают, что в базе нет подробностей о количестве и других характеристиках закупленного оборудования. Ее публикация не угрожает государственной безопасности или работе вооруженных сил Польши.

В ведомстве также уточнили, что нарушения безопасности ИТ-системы не было. Расследование инцидента проводится военной полицией. Предварительно инцидент произошел из-за халатности одного из сотрудников инспекции, ответственного за закупки.

Однако оппозиция призвала уволить министра обороны в правом правительстве.