Железняк о деле Порошенко: "Создают шоу"

То, что есть в подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко, выглядит достаточно непрофессионально. Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк, сообщает Украина 24.

"Почему не подписала госпожа Венедиктова, которая является генпрокурором, важнейшее подозрение в ее политической карьере? Я дам ответ. Потому что умный человек. И его почти все заместители – тоже, как оказалось, умные люди. Так произошло совпадение – ну бывает же, правда?- что в наиболее резонансном деле генпрокурор и заместители на день ушли в отпуск.

То, что я там увидел (в подозрении - прим. ред.) - по моему мнению, выглядит достаточно непрофессионально и очень далеко от юридической части", - сказал он.

"Что, как мне кажется, происходит? Банальное стремление "замылить" глаза... Будут обсуждать это шоу, создавать картинку "Господин Зеленский умел и умеет"...

Также пытаются закрыть роты оппозиции... Почему? Потому что власть понимает, что теряет рейтинг и, к сожалению, похвастаться за 3 года чем-то, кроме создания шоу, они не могут. Ну, не могут они выйти и сказать: "При нас выросла экономика". Она не выросла.

Не могут они сказать, что преодолели эпоху бедности, которую и обещали. Нет, эпоху бедности, возможно, преодолеют для владельцев игорных заведений, потому что для них снизят налоги. Или для отдельных олигархов", – рассказал Железняк.

Напомним, ранее Порошенко объявили подозрение в государственной измене относительно поставок угля с временно оккупированных территорий в 2014-2015 годах.

Подписали ходатайство об аресте Петра Порошенко в Офисе генпрокурора, правда, это сделала не сама генпрокурор Ирина Венедиктова, а ее заместитель Алексей Симоненко. Сумма залога составляет 1 млрд грн. Порошенко находится в зарубежном турне, сообщается о его возвращении в Украину в январе.