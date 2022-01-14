Министры иностранных дел Франции и Германии посетят Донбасс

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в ближайшие дни посетит Украину вместе с немецкой коллегой Анналеной Бербок, сообщает Новое время.

Во время пресс-конференции с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем Ле Дриан сказал, что они с Бербок совершат совместный визит в Украину в ближайшее время.

По его словам, в понедельник, 17 января, глава МИД Германии впервые посетит Украину и подготовит совместный визит французского и немецкого представителей на линию разграничения на Донбассе.

Анналена Бербок приедет в Киев по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. После переговоров в Киеве она 18 января посетит Москву.