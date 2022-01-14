МИД Финляндии заявил, что страна не планирует вступать в НАТО

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что его страна не планирует вступать в НАТО, сообщает Новое время.

"Финляндия не обсуждает с НАТО вступление в Альянс, и у Финляндии нет такого проекта в будущем. Политика безопасности Финляндии остается неизменной" , — заявил Хаависто после встречи министров иностранных дел Европейского союза во Франции.

Комментируя предупреждение министра иностранных дел Польши о том, что война в Европе стала ближе, чем за последние 30 лет, Хаависто сказал, что понимает давление на Украину из-за возможного российского вторжения.

"Но я надеюсь, что мы не в такой ситуации" , — сказал Хаависто.

Интерес Финляндии и Швеции к членству в НАТО стал предметом международных дебатов на этой неделе, когда официальные лица России и США провели в Женеве переговоры по вопросам политики безопасности, отмечает агентство.