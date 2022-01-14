Ураганный ветер спровоцировал в Украине шквал "елкопадов"

Штормовой ветер в Украине спровоцировал 14 января немало обрушений главных новогодних украшений в городах разных областей. Очевидцы сняли последствия такого "елкопада" на площадях и повреждения другой праздничной атрибутики на локациях на фото и видео, после чего кадры выкладывали в сети, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

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В Лубнах под Полтавой праздничное украшенное дерево от ураганного ветра буквально согнулось пополам. Но досталось не только елке - были повреждены и другие фигуры новогодних персонажей.

Видео: мощный ветер в Лубнах поиздевался над главной новогодней елкой

В Хмельницком порывы ветра не смогли расправиться с праздничной елкой на площади, но снесли большие звезды-украшения, установленные на верхушке дерева.

Некоторые пользователи сети иронизируют над такой ситуацией, усматривая в ней "звездопад", призывая при этом загадывать желания.

С верхушки новогодней елки в Хмельницком сдуло звезду (фото: facebook.com/groups)

Под Сумами в Кролевце ураганный ветер повалил хвойную красавицу в центре города, хотя дерево крепили шестью тросами. После этого гирлянды отключили от электросети, чтобы не было беды.

Видео: в Кролевце ветруган повалил новогоднюю елку

Похожая ситуация произошла и в Белополье, где ветер тоже "сверг" хвойную королеву новогодней локации. Однако даже после падения на елке продолжали светиться разноцветные огоньки.

В Белополье штормовой ветер свалил новогоднюю елку (фото: facebook.com/groups)

В Чернигове тоже пострадала большая ель, правда, не главная новогодняя на площади, а обычная, которая росла на Аллее Героев.

В Чернигове ветер повалил елку на Аллее Героев (фото: facebook.com/groups)

А вот под Черниговом в Коропе, Носовке и Бобровице не устояли именно праздничные деревья, установленные на площадях этих населенны пунктов.

В поселках под Черниговом ветер повалил новогодние елки (фото: facebook.com/groups)

Под Львовом в городе Пустомиты ветер завалил новогоднюю елку, которую украшала яркая праздничная иллюминация. В сети высказывают предположения, что дерево, установкой которого занималась мэрия, было недостаточно хорошо закреплено.