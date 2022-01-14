Цена газа для населения этой зимой не поднимется - Витренко

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что "Нафтогаз" как национальная компания имеет все возможности для обеспечения нужд населения, сообщает УНИАН.

Об этом он рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера"

"Продавая газ по цене 7,42 грн/кубометр для населения, делаем так, что цена на газ этой зимой не поднимется, как бы этого не хотели политики, желающие создать панику среди населения" , - заявил он.

Он этом отметил, что касательно бюджетных организаций, ситуация сложная.

"Тимошенко показывала платежку с высокими тарифами - от частной компании. Проблема в том, что у нас рынок газа, за этот закон голосовала фракция Юлии Владимировны ("Батькивщина" – ред.), по закону все покупают газ на рынке. Соответственно, частные негосударственные компании выставляют свои цены. Мы делаем так, чтобы бюджетные организации покупали газ у надежных поставщиков, как "Нафтогаз", чтобы они покупали у надежных компаний по цене в 2-3 раза ниже текущей спотовой или месячной (13,7 грн/кубометр без ПДВ с транспортировкой, 16,8 грн/кубометр и ПДВ с транспортировкой), а не 30-40 грн за кубометр" , - рассказал Витренко.

Также он заявил, что для населения вопрос бесперебойного отопительного сезона решается Кабмином и "Нафтогазом".