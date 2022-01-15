Кабмин хочет обязать водителей "переобуваться" по сезону

Кабинет министров Украины предлагает обязать водителей автомобилей менять резину по сезону. Нарушителей намерены штрафовать, сообщает Обозреватель.

Подробности инициативы уточнили на Facebook-странице юридической компании "Миллер". Также автовладельцев планируют обязать ездить с включенными фарами весь год.

Так, в ПДД могут добавить следующие правила:

зимняя шина должна иметь маркировки на боковине M+S, M.S, M&S, MS, DP и может использоваться только зимой;

летняя может не иметь маркировки на боковине;

всесезонная шина должна иметь маркировку на боковине All Seasons и может использоваться весь год.

Что изменится в ПДД:

водители должны ездить с включенными дневными фарами, а если их нет – использовать ближний свет. Сейчас должны быть включены ходовые огни или ближний свет вне населенного пункта с октября по май;

Водителям запретят ездить на летней резине зимой. Сейчас обязательная замена не прописана в правилах;

водителей, которые не соблюдают правила по замене шин, будут штрафовать на 340 грн.