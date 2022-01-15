"Санта-Барбара": как сложились судьбы актерев сериала

Последняя серия знаменитой мыльной оперы "Санта-Барбара" вышла 15 января 1993 года. Телесериал начали транслировать в 1984 году. В общем режиссеры выпустили на экраны 2137 эпизодов, сообщает Обозреватель.

Сюжет разворачивается вокруг семей из разных слоев общества в городе Санта-Барбара. Кепвеллы представляют богатых и успешных граждан, их конкурентами являются Локриджи, менее обеспеченные Перкинсы, а Андраде – испаноязычные. Сайт рассказывает, как сложились судьбы звезд сериала "Санта-Барбара".

Марси Уокер

Марси Уокер сейчас не снимается в кино.

После 5-летней популярности в роли Иден Кэпвелл, Марси Уокер хотела снова попасть на большой экран. В 1991 году ее взяли в сериал "Все мои дети", за который она была номинирована на премию "Эмми". Уокер официально закончила свою карьеру в 2005 году и стала монахиней. 60-летняя бывшая актриса не появляется на публике и не дает интервью.

Лейн Дэвис

Лэйн Дэвис до сих пор играет в кино.

Актер Лейн Дэвис снимался в "Санта-Барбаре" 5 лет в период с 1984 по 1989 год. Он играл роль Мэйсона Кэпвелла. Из-за плотного графика артист решил покинуть съемки. Лэйн сделал перерыв в творчестве и ушел в отпуск. Сначала он путешествовал, а затем открыл свою театральную студию. Раз в несколько лет 71-летний актер появляется в кино: в 2019 году снялся в сериале "Сверхъестественное", а в 2015 году в фильме "Кровавый январь".

Джудит МакКоннелл

Джудит МакКоннелл снимается в кино до сих пор.

Актриса Джудит МакКоннелл играла в "Санте-Барбаре" Софию Кэпвелл. В свои 77 лет она выглядит невероятно и до сих пор снимается в кино. Ее карьера длится более 50 лет, в последний раз звезда появлялась на экране в 2019 году в ленте "Мне очень жаль".

Робин Райт

Робин Райт начинала свою карьеру в "Санти Барбаре".

Актриса Робин Райт начинала свою карьеру в кино с мыльной оперы "Санта-Барбара". В роли Келли Кэпвелл она играла всего 4 года, затем предпочла другие проекты. Райт прославилась в психологической драме "Форрест Гамп" и телесериале "Карточный дом". Сейчас 55-летняя звезда реже снимается, часто путешествует по Европе. Робин была трижды замужем и воспитала двоих детей.

Нэнси Ли Гран

Нэнси Ли Гран играла в "Санте-Барбаре" до самого финала.

Актриса Нэнси Ли Гран играла в "Санте-Барбаре" до самого финала и получила премию "Эмми" за роль Джулии Уэйнрайт Кэпвелл. В 2007 году у нее обнаружили рак легкого, однако Нэнси смогла побороть болезнь. 65-летняя звезда продолжает сниматься в кино, занимается благотворительностью и помогает детям с раковым заболеванием.

Эй Мартинес

Эй Мартинес сыграл во многих известных фильмах.

Сериал "Санта-Барбара" принес актеру Эй Мартинесу мировую славу и премию "Эмми" в 1990 году. Благодаря роли отважного полицейского Круза Кастильо его называли секс-символом мыльной оперы. На счету звезды кино более ста ролей. Сейчас ему 73 года, у него есть трое детей.

Робин Мэттсон

Робин Мэттсон закончила кинокарьеру.

Актриса Робин Мэттсон сыграла роль главной злодейки Джины Кэпвелл в сериале "Санта-Барбара". После роли в мыльной опере она снималась в нескольких фильмах и сериалах, но после 2012 года не появлялась на экранах. Мэтсон работала на телевидении, где вела кулинарное шоу. Сейчас 65-летняя артистка является домохозяйкой и занимается садоводством.