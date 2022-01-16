Вместо кофе: нутрициолог назвала природный энергетик

Зимняя погода, серость, ветер, морозы, отсутствие солнца могут вызвать апатию даже у самых жизнерадостных из нас. Поэтому нутрициологи советуют в такие периоды особенно тщательно следить за своим рационом – добавлять в него продукты, богатые витаминами и минералами, пишет Татьяна Турчаникова, РБК-Украина.

А еще, вместо того, чтобы налегать на кофе в попытках "зарядиться", они советуют обратить внимание на всем доступные натуральные энергетики.

Одним из таких, рассказала в своем блоге о здоровом питании нутрициолог Вероника Хуснутдинова, является витграсс.

Чем полезен этот напиток

Витграсс, сок ростков пшеницы, содержит огромное количество витаминов: А, Е, С, К, В1, В2, В3, В4, В5, В6, В8 в больших количествах, чем в каком-либо другом продукте. Одна порция такого сока заменяет 2 кг овощей и фруктов!

Сок ростков пшеницы является хорошим источником макро- и микроэлементов. Из ста двух известных полезных минералов витграсс содержит девяносто два из них.

Основные: Кальций, Магний, Калий, Фосфор, Железо, Натрий, Медь, Цинк, Марганец, Селен, Тиамин, Ниацин, Рибофлавин, Фолиевая кислота.

В соке ростков пшеницы содержится 17 аминокислот: лизин, изолейцин, триптофан, фенилаланин, а-амино-b-оксимасляная кислота, валин, метионин, аланин, аргинин, аспарагиновая кислота, глутаминовая кислота, аминоуксусная кислота, гистидин, пролин, серин и тирозин.

Сок содержит 70% хлорофилла, это очень мощный природный энергетик.

Витграсс (фото: instagram.com/naturomama.ru)

Хлорофилл считается кровью растений, но он полезен и для крови человека. Хлорофилл качественно улучшает состояние эритроцитов. Более качественные эритроциты могут существенно влиять на общее самочувствие.

Рост уровня гемоглобина увеличивает циркуляцию кислорода, что повышает заряд сил и улучшает работу клеток всего организма.

Особенности употребления витграсса