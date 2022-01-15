90 тысяч украинцев вакцинировались от COVID-19 за сутки
За сутки 14 января в Украине 90 817 человек вакцинировано против COVID-19, сообщает Деловая столица.
Соответствующие данные обнародовали в Минздраве.
В частности:
- первую дозу получили 30 498 человек,
- вторую дозу – 43 127 человек,
- дополнительную дозу получили 659 человек,
- бустерную дозу – 16 533 человек.
С начала вакцинальной кампании привито 14 972 000 человек, из них:
- получили первую дозу – 14 971 998 человек,
- получили две дозы – 14 240 830 человек,
- получили дополнительную дозу – 8 639 человек,
- бустерную дозу – 87 196 человек.
В общей сложности проведено 29 309 322 прививки.