Оля Полякова записывает хит в Испании

После новогоднего сезона Оля Полякова исчезла со сцены и соцсетей. Восстановив силы, она улетела в Испанию. Однако не на отдых, а на запись первой англоязычной песни, сообщает 24 Канал.

Они прилетели в город Малага, раскинувшийся на побережье моря. Там зимует шведский сонграйтер Андерс Хансон, который написал Оле Поляковой ее первую англоязычную песню. Трек она записывает в студии композитора.

"Хиту быть! Думаю, что получится очень круто! Прекрасная мелодия, текст, характер, все как нам нужно! Все об Оле," , – делится Михаил Ясинский.

Оля Полякова с продюсером и композитором / Фото из фейсбука Михаила Ясинского

Более того, продюсер даже опубликовал видео с фрагментом записи песни. Правда, он только рассмешил сеть, ведь в нем Оля Полякова иронизирует свое произношение.