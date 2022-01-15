Звезда "Крепостной" хотела покончить жизнь самоубийством

Украинская актриса Анна Сагайдачная, сыгравшая Наталью Дорошенко в сериале "Крепостная", призналась, что хотела покончить с собой. До ощущения безысходности ее довел неудачный роман с мужчиной, который был на 17 лет старше звезды, сообщает Обозреватель.

О своих суицидальных мыслях знаменитость рассказала на шоу "Мой Секрет" с Машей Ефросининой. По словам Сагайдачной, ее травмирующие отношения начались в 18-летнем возрасте и продолжались 3 года.

Анна Сагайдачная призналась, что хотела покончить с собой. Источник: Instagram @annasagaidachnaya

32-летняя актриса вспомнила, что ее роман с разведенным мужчиной с детьми был счастливым только в первые 12 месяцев, а затем студентка столкнулась с алкоголизмом своего избранника.

Ей приходилось очень часто искать любимого по пабам и разным заведениям по ночам. В один из таких моментов артистка остановилась на мосту Патона и принялась обдумывать самоубийство.

"Это был мост Патона. Это был именно тот период в поисках моего парня, где он там, в каких барах пьянствует. Думала я не о хорошем на этом мосту. Когда я начала понимать, что этим отношениям конец. Это был период безысходности" , – призналась она.

Анна Хотела прыгнуть с моста Патона. Источник: Instagram @annasagaidachnaya

От роковой ошибки Сагайдачную спасло воспитание верующей матери, которое дало актрисе понимание ценности жизни.

Знаменитость добавила, что сейчас ее бывший избранник завязал с алкоголем и создал еще один счастливый брак. Актриса не жалеет об отношениях с ним, а считает это нужным опытом.

Коротко о звезде:

Анна Сагайдачная – 32-летняя украинская теле- и киноактриса. Родилась в Краснодаре Харьковской области. Окончила Киевский университет культуры и искусств. После учебы снималась в рекламе и работала аниматором. Замужем за Евгением Третьяком. Пара воспитывает сына.