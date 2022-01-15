В России назвали условие для увеличения поставок газа в Европу

Российские ресурсы газа огромны, в связи с этим могут быть увеличены поставки топлива в Европу, однако для их разработки нужны время и инвестиции. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, сообщает Лента.Ру.

"Мы всегда выступали за то, чтобы долгосрочные контракты в первую очередь были той системой энергобезопасности потребителей, которые используют такие энергоносители" , – прокомментировал он.

Также Новак подчеркнул, что в прошлом году Россия выполнила все свои долгосрочные контракты.

"Мы значительно больше поставили в Германию, в Турцию, в другие страны, которые выбирали свои объемы" , – добавил он.

О необходимости долгосрочных контрактов Новак говорил еще в конце декабря.

"Когда импорт в Европе составляет порядка 250-300 миллиардов кубометров газа, то необходимо понимать, откуда он будет, и рассчитывать, на мой взгляд, в первую очередь на долгосрочный контракт" , – заявил Новак.

По его прогнозам, цена на газ в Европе останется высокой в 2022 году.