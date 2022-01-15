Фьюри дал прогноз на реванш между Усиком и Джошуа
Непобедимый чемпион мира по версии WBC британец Тайсон Фьюри высказался о реванше между его соотечественником Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком, сообщает УНИАН.
"У Джошуа не хватит смелости, чтобы снова сражаться против Усика. Усик как следует разобьет Джошуа в следующий раз. Забудьте о победе по очкам, Усик его нокаутирует", - сказал Фьюри.
Также Тайсон ответил Дереку Чисоре, который предположил, что Джошуа сможет побить Фьюри.
"Дерек Чисора, я видел, как ты сказал, что Джошуа должен немедленно напасть на меня и взорвать. Такого не произойдет никогда за миллион лет. Если величайший панчер в истории не победил меня (речь об Уайлдере - прим.ред.), если Владимир Кличко не смог этого сделать, то и старый бодибилдер не сможет меня победить, друг мой", - отметил Фьюри.
Усик - Джошуа: что известно о реванше
- В контракте на первый бой Усика и Джошуа была прописана опция реванша на случай поражения британского боксера. Джошуа воспользовался ей.
- Сообщалось, что реванш пройдет, скорее всего, в марте или апреле 2022 года.
- Джошуа заявил, что не против провести реванш в Киеве.
- Наиболее вероятным местом проведения реванша называют традиционно Великобританию, а также страны Ближнего Востока.