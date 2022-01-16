В ВОЗ предположили, когда коронавирус станет эндемичным, как грипп

Со временем пандемия COVID-19 перейдет в фазу эндемии. То есть коронавирус останется с нами навсегда, но люди приспособятся к нему, как и к другим инфекционным заболеваниям, сообщает 24 Канал.

Когда пандемия перейдет в фазу эндемии, предсказать невозможно. Как отметила член Исполнительного совета Европейского регионального бюро ВОЗ и директор программ здравоохранения Нино Бердзули, эндемическая фаза возможна, но требует коллективного иммунитета.

Для того чтобы коронавирус стал эндемичным, необходимо иммунизировать 80 – 85% населения каждой страны. Только в таком случае существует возможность перехода в эндемическую фазу.

"Это возможно. У нас осторожный оптимизм, когда уровень вакцинации повысится, тогда потенциально существует возможность перехода пандемии в эндемическую фазу. Это требует вакцинной защиты и естественного иммунитета. Минимум 80 – 85% населения страны должно быть вакцинировано, поэтому мы не можем достичь этой цели. Нам нужно проявить солидарность в отношении вакцин" , – заявила Бердзули.

Представительница ВОЗ добавила, что сегодня в мире есть страны, где уровень вакцинации охватывает всего 1% всего населения. В то же время есть и другие страны, которые уже ввели бустерную прививку (даже по второму кругу).