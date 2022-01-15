Глава МИД Канады посетит Украину на следующей неделе

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли на следующей неделе посетит Украину, сообщает Интерфакс-Украина.

В офисе Жоли заявили, что поездка призвана "подтвердить непоколебимую поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины".

Отмечается, что запланированы встречи главы МИД Канады с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и вице-премьер-министром Ольгой Стефанишиной.

Ожидается также, что Жоли посетит канадских военных в Украине. Как известно, в Украине в рамках военной тренировочной миссии UNIFIER находятся 200 канадских военнослужащих, которые базируются в Яворове (Львовская область).