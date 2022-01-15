РФ перебрасывает "Искандеры" с Дальнего Востока в западные регионы — CIT

На фоне стягивания РФ войск к границам с Украиной расследовательная группа Conflict Intelligence Team (CIT) заявила о переброске ракетных установок Искандер с Дальнего Востока на запад России, сообщает Новое время.

Группа заявила, что во вторник, 11 января в Twitter опубликовали видео из TikTok, снятое на Дальнем Востоке. На нем опознали оперативно-тактический ракетный комплекс 9К720 Искандер-М. Несмотря на то, что характерные восьмиосные пусковые установки 9П78−1 и/или транспортно-заряжающие машины (ТЗМ) 9Т250−1 укрыты брезентом, их можно опознать по очертаниям.

Такие же, только менее аккуратно накрытые машины видны на другом видео, которое было снято в Свердловской области и опубликовано в четверг, 13 января. На нем запечатлены кунги на трехосных шасси КАМАЗ — вероятно, другие машины комплекса Искандер-М (9Т248, 9С552, 9С920−1 или 9У91). Кроме того, на видео присутствуют автопоезда с седельными тягачами КАМАЗ-44108 и бортовыми полуприцепами.

Группа заявила, что на еще одном видео не заметила самих пусковых установок и/или ТЗМ, но зато увидели все те же трехосные кунги и автопоезда. На сей раз последние оказались нагружены контейнерами с, по всей видимости, ракетами комплекса Искандер.

CIT заявила, что согласно косвенной информации из открытых баз данных, эти составы выехали со станции Дивизионная в Улан-Удэ и со станции Биробиджан-2, неподалеку от которых дислоцируются 103-я и 107-я ракетные бригады соответственно.

По их данным, эти соединения, имеющие на вооружении Искандеры, входят в состав 36-й и 35-й общевойсковых армий.

Россия с конца октября стягивает войска к украинским границам. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, на начало декабря численность российских войск у границ Украины и на временно оккупированных территориях составила более 94 тыс. солдат и офицеров.

Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что российское вторжение в Украину может произойти в начале 2022 года.

Ситуация у восточной украинской границы вызывает беспокойство среди чиновников США и стран Европы. По словам американского президента Джо Байдена, Белый дом готовит комплекс мер, чтобы не допустить вторжения России в Украину. Глава Белого дома охарактеризовал их как "наиболее всеобъемлющий комплекс инициатив, чтобы Путину было очень трудно сделать то, что, как опасаются люди, он может сделать".