При восхождении на Говерлу погиб турист, еще двоих пытаются спасти

При восхождении на Говерлу погиб турист, еще двоих пытаются спасти

Сегодня, 15 января, при восхождении на Говерлу погиб турист. Еще двое получили травмы, их пытаются спасти, пишет Юлия Бойко, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в 11:15 при восхождении на Говерлу погиб один человек и двое получили травмы разных степеней тяжести.

"По состоянию на 13:30 туриста с травмой ноги спасатели спускают с горы, в то же время спасатели направляются еще к одному травмированному человеку. К погибшему следуют работники Национальной полиции для проведения следственных действий", - говорится в сообщении.

К спасательным работам привлекли мобильно-оперативную группу Главного управления ГСЧС в Ивано-Франковской области, отряды поста Заросляк, поселков Ворохта и Верховина, а также городов Яремче и Ивано-Франковск.

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