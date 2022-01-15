Экс-неАнгел Виктория в бикини намекнула на скорую свадьбу

Экс-участница группы НеАнгелы, сольная певица Виктория Смеюха в прошлом году наделала шуму в сети откровениями о сложных отношениях с коллегой по дуэту Славой Каминской, сообщает РБК-Украина.

Похоже, после непростого периода в жизни Вики все наладилось – она отдыхает на Мальдивах, постит горячие фото в Instagram и интригует заявлениями о кардинальных переменах в жизни.

Жаркий кадр Вика сопроводила интригующим текстом, в котром можно рассмотреть намек на скорое замужество певицы.

Виктория поделилась горячим фото (фото: instagram.com/vikanablack)

"Я счастлива и задыхаюсь от любви! Хочется кричать на весь МИР от эмоций, переполняющих меня…… Как я могу сказать нет, конечно" , - оставила эмоциональный текст артистка.

"Мое январское лето на Мальдивах, после страстей по-итальянски - это небесный дар или проведение?! Наконец-то ты нашел меня, хотя мы всегда были так близко и у всех на виду. Мне бы молчать, но теперь я ничего не боюсь, потому что вместе мы сила, и если бы я не говорила, что хотела, то.." – еще больше заинтриговала своих подписчиков Вика, намекнув, что ее избранник все время был совсем рядом .

Избранника Вика так и не показала, зато сфотографировала их романтический завтрак на двоих на берегу океана.

Скриншот (instagram.com/vikanablack)

Также она опубликовала горячий пляжный кадр в синем бондо. Вика релаксирует на шезлонге – на ее лице нет грамма косметики, а волос мокрые после купания.