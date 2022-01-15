США подготовили 18 сценариев на случай вторжения России в Украину – Нуланд

Соединенные Штаты Америки подготовили 18 сценариев на случай вторжения России в Украину. Но пока не собираются их раскрывать, пишет Артем Горовенко, РБК-Украина.

Об этом заявила в интервью заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times.

По ее словам, США готовы ввести новые санкции против России, если она решится на вторжение.

"Я не собираюсь раскрывать 18 различных сценариев… Я просто скажу, что наши переговоры, которые мы ведем с нашими союзниками, направлены на то, чтобы причинить очень острую боль и очень быстро, если Россия предпримет этот шаг в любой форме" , - отметила Нуланд.

Она подчеркнула, что дверь для дипломатического поиска выхода из ситуации открыта, и на сегодня Вашингтон работает над письменными ответами на российские требования о "гарантиях безопасности".