Порошенко подтвердил свое возвращение в Украину

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что в понедельник, 17 января, возвращается в Украину, сообщает УНИАН.

Об этом он сказал в видеообращении на своей странице в социальной сети Facebook.

"Господин Зеленский, у меня для вас плохая новость. 17 января в 9:10 рейсом из Варшавы я возвращаюсь в Украину. Конечно, не для того, чтобы защищаться от вас, вы того не стоите. А для того, чтобы защищать Украину от российской агрессии... защищать от некомпетентной и неукраинской власти, власти бездельников и коррупционеров" , - заявил он.

Справка: 17 декабря 2021 года в Государственном бюро расследований заявили, что Порошенко проигнорировал следователей, которые пытались вручить ему повестку о вызове в деле о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий и содействии террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

В тот же день стало известно, что Порошенко уехал за границу.

20 декабря, в связи с невозможностью вручения письменного уведомления о подозрении лично Порошенко, уведомление направили по месту жительства, регистрации и месту работы.

Уголовное производство против Порошенко расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК Украины.

По данным следствия, в целом был закуплен уголь на общую сумму около 1,5 млрд грн.

Порошенко подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

6 января Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество и активы Порошенко.