"Интер" хочет переманить к себе звезду "Ювентуса"
В Серии А следующим летом может случиться громкий трансфер. Действующий чемпион Италии "Интер" проявляет интерес к полузащитнику "Ювентуса" Пауло Дибале, сообщает УНИАН.
Контракт 28-летнего аргентинца с туринцами завершается летом 2022 года, а потому на правах свободного агента он сможет присоединиться к "Интеру".
Генеральный директор миланцев Беппе Маротта уже контактировал с агентом Дибалы и обсуждал вероятный трансфер. Пауло не против сменить клуб, даже учитывая тот факт, что "Интер" и "Ювентус" являются заклятыми соперниками.
"Интер" предложит аргентинцу 5-летний контракт с зарплатой в размере 7,5 миллиона евро за сезон. Портал Тransfermarkt оценивает Дибалу в 50 миллионов евро.
Пауло Дибала: карьера в "Ювентусе"
- Пауло Дибала выступает за "Ювентус" с 2015 года после трансфера из "Палермо".
- Он провел за туринцев 258 матчей, в которых забил 104 гола.
- С "Ювентусом" Дибала пять раз выиграл чемпионат Италии, по три раза - Кубок и Суперкубок страны. В 2020 году он был признан самым ценным игроком сезона в Серии А.
- В этом сезоне аргентинец провел за "Ювентус" 15 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал три голевые передачи.