Гороскоп на 16 января для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 16 января 2022 года, а это четырнадцатые лунные сутки, рекомендует быть решительнее: сомнения сейчас способны погубить даже самые продуманные планы, сообщает УНИАН.
Обрести новых друзей и соратников поможет чуткость и душевная теплота в общении.
Сегодня нужно:
- быть смелее;
- заниматься финансовыми вопросами;
- укреплять здоровье;
- не бояться проявлять ласку к людям.
Сегодня нельзя:
- растрачивать силы на мелочи;
- грустить;
- лениться и бояться.
Луна растет в знаке Рак: относитесь к жизненным обстоятельствам философски, а к людям – терпимее.
Овен
Овна сегодня потянет на дела семейные: они могут решиться сделать предложение или завести ребенка. Так или иначе, но бурлящую в них нежность придется куда-то девать, и лучше заранее решить – кому так повезет.
Телец
Представителей знака сегодня будет тянуть на ссоры, захочется отстоять свою точку зрения любой ценой. Причем эта точка зрения обязательно будет "не такой, как у всех". Здесь важно правильно подобрать аудиторию – людей, которые вами восхищаются и для которых вы являетесь авторитетом. Иначе просто нарветесь на скандал.
Близнецы
Отличный день для финансовых задач. И Близнецы сегодня добьются своего – их материальное положение значительно улучшится.
Рак
Раку стоит избегать дискуссий и иной конфронтации. В то же время день благоприятен для переговоров с начальством – о повышении зарплаты, например.
Лев
Лев сегодня говорит одно, а делает другое. Окружающим стоит это учитывать. А ему самому не стоит спорить по этому поводу: если уж задумали всё делать по-своему, то просто дипломатично промолчите на все советы и рекомендации родни и друзей.
Дева
В эмоциональном плане Дева сегодня пустится во все тяжкие – и даже получит от этого удовольствие. А вот практических плодов на исходе дня ждать не стоит.
Весы
Весы не только сами полны трудового энтузиазма, но и от окружения своего требуют того же. Вот только далеко не все согласны трудиться в свой законный выходной, поэтому "запрягать" их в свою "повозку" стоит ласково, а кого-то – даже лестью.
Скорпион
Лучше всего провести время с детьми (или крестниками, или детьми своих друзей). Это зарядит позитивом надолго и утихомирит ваш родительский инстинкт.
Стрелец
Сегодня окружающим будет трудно вам противостоять: у Стрельца найдется аргумент на любой случай жизни.
Козерог
Принятие важных решений стоит отложить: сегодня положение планет мешает Козерогу правильно анализировать детали и глушит его интуицию. Поэтому не стоит даже нервы тратить на долгие раздумья.
Водолей
Не лучший день для споров и отстаивания своей точки зрения: уже через пару дней сегодняшние "железобетонные" аргументы самому Водолею покажутся хлипкими и даже глупыми.
Рыбы
Не позволяйте окружающим играть на вашем чувстве вины – вы и сами сегодня нуждаетесь в ласке и помощи.
Можно смело браться за освоение новых знаний.