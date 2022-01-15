Под Одессой горит территория национального парка

Под Одессой горит территория национального парка
Фото: кадр из видео

Пожар охватил около пяти гектаров территории национального парка. На месте работают пожарные ГСЧС, сообщает Корреспондент.

В Одесской области сегодня, 15 января, возник масштабный пожар на территории Нижнеднестровского национального природного парка. Видео с места происшествия опубликовал Телеграм-канал Новости Одесса.

Отмечается, что пожар охватил около 5 гектаров территории. На месте работают пожарные ГСЧС.

"Пламя охватило примерно 5 гектаров. На месте работают пожарные. Тушение осложняется из-за сильного ветра и отсутствия подъездов к очагам возгорания", - говорится в сообщении.

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