На Донбассе с начала суток сохраняется "тишина"

С начала суток 15 января на Донбассе вооруженные формирования России ни разу не нарушили режим прекращения огня. Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил, сообщает РБК-Украина.

Об этом передает пресс-центр штаба ООС.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано" , - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что военные продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной российской агрессии.

Напомним, за минувшие сутки, 14 января, боевики дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе.