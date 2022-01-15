В результате беспорядков в Казахстане погибли 225 человек

Свыше 4,5 тыс. человек пострадали в ходе беспорядков в Казахстане, в морги доставлено 225 тел погибших, сообщает ТАСС.

Об этом заявил начальник Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Казахстана Серик Шалабаев в субботу на брифинге.

"На сегодня установлено 4 578 потерпевших, из них 4 353 ранены, в том числе 3 393 сотрудника силовых ведомств. В период ЧП в морги страны доставлено 225 погибших" , - отметил он.

Шалабаев добавил, что в числе жертв 19 полицейских и военных.

Как он уточнил, некоторые из погибших - это

"вооруженные бандиты, участвовавшие в терактах, нападавшие на здания и сотрудников сил правопорядка". "К сожалению, жертвами актов терроризма стали и мирные граждане" , - отметил Шалабаев.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Казахстана, из 225 погибших 175 человек умерли в медицинских учреждениях.

Правоохранительные органы Казахстана арестовали 446 человек.

"На сегодня следственно-оперативной группой расследуется 546 уголовных дел, в том числе 44 - по актам терроризма, 34 - по массовым беспорядкам, 15 - по убийствам. Водворены в изолятор временного содержания 672 подозреваемых в совершении преступлений, из них 446 - с санкции суда взяты под стражу" , - рассказал он.

Как отметил Шалабаев, после проверки документов и ввиду отсутствия оснований для задержания органами прокуратуры освобождено порядка 100 человек.